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  3. Survivor 2020'de kimler var? İşte Survivor kadrosu Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları

Survivor 2020'de kimler var? İşte Survivor kadrosu Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları

Survivor 2020'de kimler var" İşte Survivor kadrosu Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları

Survivor 2020’de kimlerin olacağı araştırılıyor. Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Yarışmacıları ve oynanan oyunlar ile gündemde yer alan yarışmada bu yıl 16 Şubat Pazar akşamı başlıyor. Kadrosunda televizyon ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı yarışmada Gönüllüler takımında, MasterChef’te ses getiren Yasin Obuz’da bulunuyor. İşte Survivor 2020 kadrosunda yer alan isimler…

Survivor 2020 yarışmacıları arasında kimlerin olacağı belli oldu. Survivor kadrosunda kimler var? TV 8’de yayınlanan yarışma bu yıl 16 Şubat’ta başlayacak. Yarışmacılar arasında yer alan isimlerin açıklanmasının ardından izleyicilerin heyecanı daha da arttı. Bu yıl Ünlüler takımında yer alan Ersin Korkut ve Gönüllüler takımında yer alan MasterChef’ten tanıdığımız Yasin Obuz merak edilen isimler arasında bulunuyor. 

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV 8’de yayınlanan yarışma 16 Şubat’ta başlayacak.

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor’ın başlamasına az bir zaman kala izleyiciler yarışmacılar arasında hangi isimlerin bulunduğunu merak ediyorlar. İşte

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Mert Öcal - Oyuncu

Şaziye İvegün Üner - Milli Basketbolcu

Uğur Pektaş -  Oyuncu

Sercan Yıldırım - Milli futbolcu

Derya Can - Dünya Serbest Dalış Rekortmeni

Parvız Abdullayev - Profesyonel Kick Boksçu

Aycan Yanaç - Milli futbolcu

Elif Gören- Milli atlet

Barış Murat Yağcı - Oyuncu

Tuğba Melis Türk - Oyuncu

Ersin Korkut – Oyuncu

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

YasinObuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

 Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör


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