Survivor 2020'de kimler var? İşte Survivor kadrosu Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları
Survivor 2020’de kimlerin olacağı araştırılıyor. Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Yarışmacıları ve oynanan oyunlar ile gündemde yer alan yarışmada bu yıl 16 Şubat Pazar akşamı başlıyor. Kadrosunda televizyon ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı yarışmada Gönüllüler takımında, MasterChef’te ses getiren Yasin Obuz’da bulunuyor. İşte Survivor 2020 kadrosunda yer alan isimler…
Survivor 2020 yarışmacıları arasında kimlerin olacağı belli oldu. Survivor kadrosunda kimler var? TV 8’de yayınlanan yarışma bu yıl 16 Şubat’ta başlayacak. Yarışmacılar arasında yer alan isimlerin açıklanmasının ardından izleyicilerin heyecanı daha da arttı. Bu yıl Ünlüler takımında yer alan Ersin Korkut ve Gönüllüler takımında yer alan MasterChef’ten tanıdığımız Yasin Obuz merak edilen isimler arasında bulunuyor.
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TV 8’de yayınlanan yarışma 16 Şubat’ta başlayacak.
SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor’ın başlamasına az bir zaman kala izleyiciler yarışmacılar arasında hangi isimlerin bulunduğunu merak ediyorlar. İşte
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Mert Öcal - Oyuncu
Şaziye İvegün Üner - Milli Basketbolcu
Uğur Pektaş - Oyuncu
Sercan Yıldırım - Milli futbolcu
Derya Can - Dünya Serbest Dalış Rekortmeni
Parvız Abdullayev - Profesyonel Kick Boksçu
Aycan Yanaç - Milli futbolcu
Elif Gören- Milli atlet
Barış Murat Yağcı - Oyuncu
Tuğba Melis Türk - Oyuncu
Ersin Korkut – Oyuncu
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
YasinObuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör