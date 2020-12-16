Nurseli İdiz 'Zoraki Misafir' filmi kadrosundan çıkarıldı! Dava açmaya hazırlanıyor

Oyuncu Nurseli İdiz, Uğur Yücel ile başrollerini paylaştığı ‘Zoraki Misafir’ adlı sinema filmi için el sıkışmıştı. Ekip geçtiğimiz günlerde set öncesi okuma provalarında bir araya gelip rollerine hazırlanmıştı. İdiz, yönetmenliğini Bülent İşbilir’in yaptığı filmin kadrosundan yapımcının kararıyla son anda çıkarıldığını söyledi.

YAPIMCIYA DAVA AÇIYOR



Yapım şirketi MGX Film’e dava açmaya hazırlanan Nurseli İdiz, sosyal medya hesabından yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

Kostüm, saç, okuma provalarım ve ön avans ödemem yapıldığı halde çekimlerin başlanmasına bir gün kala, filmin dijital platforma satılması sebebiyle benim kadrodan çıkarıldığımı bildirdiler. Bana son anda bu mağduriyeti yaşatan yapım şirketinden maddi ve manevi haklarımı hukuk yoluyla arayacağım.’

Filmin kadrosundan çıkarılan Nurseli İdiz, sosyal medya hesabından yapımcıya sert çıktı.

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