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  • Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Hakan: Muhafız' ABD'de ilk 10'da
16 Aralık 2020 Çarşamba 00:25 | Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Hakan: Muhafız' ABD'de ilk 10'da

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Hakan: Muhafız' ABD'de ilk 10'da

Netflix'in ABD'de en çok izlenen dili İngilizce olmayan dizi ve filmleri belli oldu.

Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği ‘Hakan: Muhafız’ dizisi 10. sırada yer aldı. Kapalıçarşı'da kendi halinde bir halı tüccarıyken İstanbul'u korumak için karanlık güçlere karşı savaşan bir kahramana dönüşen Hakan'ın hikâyesini anlatan dizi, dünyanın dört bir yanında 10 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

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