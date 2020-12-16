Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu 'Hakan: Muhafız' ABD'de ilk 10'da

Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği ‘Hakan: Muhafız’ dizisi 10. sırada yer aldı. Kapalıçarşı'da kendi halinde bir halı tüccarıyken İstanbul'u korumak için karanlık güçlere karşı savaşan bir kahramana dönüşen Hakan'ın hikâyesini anlatan dizi, dünyanın dört bir yanında 10 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.