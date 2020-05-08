Ne Kurtlar Vadisi ne EDHO! İşte Oktay Kaynarca'nın unutamadığı dizi

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteri ile fenomen olan Oktay Kaynarca, benzer bir başarıyı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yaşıyor. Hızır Çakırbeyli olarak 5 sezondur ekranda yer alan oyuncu, bu karakterini de unutulmazlar arasına ekledi.

Ünlü oyuncunun kariyerinde iz bırakan ve reytinglerde sorun yaşadığı için kısa süren diziler de var. Bunlardan birisi de 2012 yılında yayınlanan Ustura Kemal isimli diziydi. Naz Elmas ve Emre Kınay ile başrolü paylaşan Kaynarca, 14 bölüm süren diziyle yine unutulmaz bir role imzasını attı.

Ustura Kemal karakteri Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İstanbul’da yaşayan bir vatansever ve kabadayı idi. Yiğit ve namuslu olan Ustura Kemal, sert görünse de iyi bir kalbi vardı. Büyük saygı gören Ustura Kemal karakterini unutmayan Oktay Kaynarca, instagram hesabından video paylaştı.

Oktay Kaynarca, şarkı söylediği sahneyi instargam hesabından yayınlayarak hayranlarını mutlu etti. Oyuncu, “İçimden geldi bu sabah Ustura’ya bi selam çakalım dedim” mesajıyla aşağıdaki videoyu yayınladı.