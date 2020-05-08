Pinhani ve Kavak Yelleri ekibi 9 yıl sonra bir arada! İşte ‘Dön Bak Dünyaya' klibi...

Sevilen müzik grubu ve Pinhani ve 2011 yılında ekranlara veda eden Kavak Yelleri oyuncuları ‘Dön Bak Dünyaya’ klibinde buluştu. Kısa süre içerisinde binlerce kişinin izlediği klip sosyal medyada da gündem oldu. Klipte İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Pelin Karahan gibi isimler rol aldı. Kavak yelleri oyuncularının eski fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan kullanıcılar nostaljiye ortak oldu.



ESKİ GÜNLERİN ANISINA BİZİM ŞARKIMIZA BİR ÇEKTİLER

Yayınlanan Dön Bak Dünyaya klibi açıklamasında “2007'de başlayıp 2011'de sona eren 'Kavak Yelleri', oyuncular ve teknik ekip için bitmeyen çekimler, ev gibi süslenen otel odaları, derin dostluklar, büyük başlangıçlar, kıymetli öğretiler içeren unutulmaz bir deneyimdi. Keza bizim için de bir çoğu geçerli. Onlarla çok güzel şeyler paylaşmış olsak da onların şöhretinden istifade etmek hiçbir zaman aklımıza gelmedi. Bu yüzden birlikte bir 'iş'imiz olmadı. Elbette bizi hep desteklediler, konserlerimize geldiler, dostluklarını hep hissettirdiler. Biz de onlar her ekrana çıktıklarında milli takım kazanmış gibi gururlandık. Bu defa ise kendi aralarında eski günlerin anısına bizim şarkımıza bir video çektiler, biz ise sonradan dahil olduk. Bunu onlardan istemiş olsak bu kadar içimize sinmezdi. Demek ki birlikte geçirdiğimiz onca zamanın ölünceye kadar bir kıymeti varmış. Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerine yer verildi.