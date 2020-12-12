9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show'da nostalji rüzgarı esiyor. Programın bugün yayınlanacak olan yeni bölüm konukları; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olarak açıklandı. Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ nerelidir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR, NERELİ?

Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu. Mustafa Üstündağ 43 yaşında Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında? Gülben Ergen kaç kez evlendi, kaç çocuğu var?