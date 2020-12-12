Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show konukları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Cumartesi akşamları yayınlanan programa her hafta birbirinden ünlü konuklar katılıyor. Bu hafta konular arasında Gülben Ergen var. Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında? Gülben Ergen kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte hakkında tüm merak edilenler..

GÜLBEN ERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972’de Mazhar ve Gülser Ergen’in kızı olarak İstanbul, Erenköy'de doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi’nde bitirdi.

Ergen, 1987’de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması’nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.

Ortaokulu Erenköy Kız Lisesinde, liseyi de Kadıköy Ticaret Lisesinde okuyan Ergen, liseyi bitirdikten sonra sanat kariyerinin ilk adımlarını atmış. Konservatuvar eğitimi almamasına rağmen sadece aldığı özel eğitim ve kurslar ile eksikliğini tamamlayan Ergen, bu alanda başarılı bir çıkış yaptı.

Hayatının dönüm noktası olan 1987 yılında Hürriyet Sinema güzellik yarışmasında 2. Seçilmiş. Kariyer hayatına ilk olarak mankenlik ile başlayan sanatçı, Kenan Kalay ile başrollerini paylaştığı ‘Deniz Yıldızı’ isimli film ile sinema hayatına atılmış. Sonrasında Aydan Şener ile oynadığı ‘İki Kızkardeş’ filminde yine bir başrolde hayranlarının karşısına çıkmış.

Ardından 1990’lı yıllarda Fırat, Marziye ve Dadı dizileri ile oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Ergen, bunun yanı sıra şarkıcılıkta da piyasaya çıkardığı albümleri ile kendini kanıtlamayı başarmış.

Gülben Ergen, 2004 yılında Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile dünya evine girdi. Bu evliliğinden 18 Ocak 2007 tarihinde bir erkek çocuk doğuran Ergen çocuğunun adını Atlas koydu. Daha sonra 22 Haziran 2009 tarihinde Ares ve Güney isminde ikiz çocuk dünyaya getirdi. Ergen, 11 Nisan 2012 yılında da Mustafa Erdoğan ile olan evliliğini bitirdi.

28 Eylül 2014 tarihinde ise TV sunucusu Erhan Çelik ile evlenen başarılı sanatçı, düğününü İzmir’in Selçuk ilçesinin Şirince köyünde yaptı. 2 yıl süren evliliğin ardından 6 Aralık 2016 tarihinde boşandılar.

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