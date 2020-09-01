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  3. Murat Dalkılıç isyan etti: Bir salın beni ya!
01 Eylül 2020 Salı 13:35 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç isyan etti: Bir salın beni ya!

Murat Dalkılıç isyan etti: Bir salın beni ya!

Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra voleybolcu Derya Çayırgan ile adı aşk dedikodularına karışan Murat Dalkılıç'tan ilk açıklama geldi. Aşk iddialarını yalanlayan Dalkılıç, sosyal medya hesabından "Bir salın beni ya!" diyerek isyan etti.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın voleybolcu Derya Çayırgan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 37 yaşındaki Dalkılıç, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Murat Dalkılıç, şunları söyledi:

Bir salın beni ya! Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır. Avukatım hakkımda doğrusu ispatlanmayan her haberle, her bir Instagram, Twitter sayfasıyla yakından ilgileniyor. Bilginize!

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