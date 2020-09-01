Murat Dalkılıç isyan etti: Bir salın beni ya!

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın voleybolcu Derya Çayırgan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 37 yaşındaki Dalkılıç, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Murat Dalkılıç, şunları söyledi:

Bir salın beni ya! Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır. Avukatım hakkımda doğrusu ispatlanmayan her haberle, her bir Instagram, Twitter sayfasıyla yakından ilgileniyor. Bilginize!

MURAT DALKILIÇ HANDE ERÇEL'İ İKİ AYDA UNUTTU! GÖNLÜNÜ VOLEYBOLCU DERYA ÇAYIRGAN'A MI KAPTIRDI?

