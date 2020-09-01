Murat Dalkılıç Hande Erçel'i iki ayda unuttu! Gönlünü voleybolcu Derya Çayırgan'a mı kaptırdı?

Oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, Haziran sonunda üç yıllık ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı. Takvim'in haberine göre; iki ay gibi kısa bir sürede Erçel'i unutan Dalkılıç, gönlünü sarışın bir güzele kaptırdı. 37 yaşındaki sanatçı, milli voleybolcu Derya Çayırgan'ı sosyal medyada takibe aldı.

KARŞILIKLI BEĞENİLER DİKKAT ÇEKTİ

Dalkılıç, güzel sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı. Çayırgan da Dalkılıç'ın aşk pasını karşılıksız bırakmadı. O da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı. Şimdilik sosyal medyada flörtleşen ikilinin, yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı ise merak konusu oldu...

Öte yandan bir dönem evleneceklerine kesin gözle bakılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın, şarkıcının çocuk isteği üzerine ayrıldığı öne sürülmüştü...

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

9 Ekim 1987 İstanbul doğumlu olan Derya Çayırgan, libero mevkinde görev yapıyor. Yeşilyurt altyapısının Türk Voleyboluna kazandırdığı Derya Çayırgan daha önce sırasıyla Ereğli Belediyesi, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale ve Halkbank takımlarının formasını terletti.. İyi bir kariyere sahip Derya Çayırgan 4 kere Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi Dördüncülüğü, Avrupa İkinciliği, Balkan Şampiyonluğu, 2 Süper Kupa Şampiyonluğu da yaşayan Derya Çayırgan ayrıca Avrupa Şampiyonası’nda MVP ve En İyi Libero ödülüne sahip.