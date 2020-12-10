Mucize Doktor'un Tanju'su Murat Aygen, koronavirüse yakalandı! Murat Aygen kimdir, kaç yaşında?

Mucize Doktor dizisinde Tanju karakterine hayat veren Murat Aygen koronavirüse yakalandı. Murat Aygen, instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarına durumunun pek de iyi olmadığını açıkladı. Testlerinin pozitif çıktığı öğrenilen Murat Aygen’in de koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Tanju karakterine hayat veren ünlü oyuncunun ismi Exxen için hazırlıkları süren Öğrenci Evi projesinde de geçiyordu. Son dönemde öne çıkan performansıyla dikkatleri çeken Murat Aygen, korona testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girdi.

İlaç tedavisine başlanan oyuncunun instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini endişelendirdi.

Mucize Doktor setine bir süre ara verilirken, ünlü oyuncu “Yalnızım” isimli bilinen şarkının sözleriyle birlikte şu mesaj ile son durumu takipçilerine anlattı: “O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde, yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız..”

İşte o paylaşım:

MURAT AYGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır‘da doğmuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal- Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır. Rol aldığı bazı sinema ve dizi projeleri; Av Mevsimi, Ankara Ekspresi, Kül ve Ateş, Bodrum Masalı, Maral, Medcezir.

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