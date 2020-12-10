Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı yayında mı? Mucize Doktor 41. bölüm izleme linki

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Mucize Doktor bu akşam 41. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Mucize Doktor 2. sezonunda da ilgi ile takip ediliyor. Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı da heyecanla bekleniyor..

MUCİZE DOKTOR 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Mucize Doktor 42. bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevilay olayı sosyal medyada bomba gibi patlar ve hem Tanju hem de hastane köşeye sıkışır. Durumu kurtarmak isteyen Tanju, Ferman’a zorlu bir vakayı alması için baskı yapar. Ama Ferman’ın başka planları vardır. Diğer tarafta Nazlı’yla ayrılığın boyutlarını yeni kavrayan Ali depresyondadır. Ama o da kendini Ferman’la tutuştukları garip bir cerrahi düellonun ortasında bulur.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

ANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)