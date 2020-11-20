Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez yürek yaktı

Birçok izleyici belki de Ali Vefa’nın otizmli bir birey olduğunu unutmuş ve normal birisiymiş gibi diziyi takip ediyordu. İşte tam da bu hissiyatın güçlendiği bir noktada senaristler ters köşe yaptı. Otizmli bir bireyin hayata katılmak için ne kadar büyük çaba harcadığını ama bunu da tam olarak başaramadığını yansıtmak adına 38.bölümde çok önemli bir mesaj verildi.

Taner Ölmez’in Ali Vefa’nın duygularını izleyicilere geçiren harika performansı ile birlikte bu algı da tam orta yerinden kırıldı. Ali Vefa karakterinde izleyiciler Taner Ölmez’e övgü üstüne övgü övgü yağdırdılar.

Öyle bir performans ki ekran başındaki herkes Otizmli birisinin hayatın içinde ne kadar zorlandığını bu kadar net kavrayamazdı… Ali ne denli zorlandı kimse bunun farkında değildi.

Senaristler hemen duruma müdahale ederek Ali Vefa’nın yaşadığı büyük sorunu dışa vurdu. Hırpalanmış, duyguları yıpranmış ve normal hayata alışma sürecini tam olarak sağlayamamış bir karakteri Taner Ölmez müthiş oyunculuk becerisiyle herkese gösterdi.

Dizideki “Ben hasta değilim otizimliyim, ve bu hiç geçmeyecek” sözleri ise herkesin yüreğine oturdu. Taner Ölmez, alkışı hak etti. Dizinin senaryo grubu ise tam bir ters köşe sahne ile Mucize Doktor hayranlarına gözyaşı döktürdü.