Mucize Doktor'dan kim ayrılacak? Ali Vefa ve Nazlı aşkı bitti mi?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği Mucize Doktor dizisi yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Mucize Doktor dizisi 38. son bölümüyle 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Mucize Doktor'un 39. yeni bölümünden de ilk fragmanda yayınlandı. Fragmanda görülen Nazlı ile Ali Vefa’nın ayrılığı birçok dizi hayranını daha şimdiden üzdü.

MUCİZE DOKTOR'DAN KİM AYRILACAK?

Mucize Doktor yeni bölümde, Ali Vefa'nın "Ne kadar güzeldi seninle geçirdiğim her şey. Hepsi çok güzeldi. Çok teşekkür ederim Nazlı. Seni çok özleyeceğim çok" sözleri dikkat çekti. Peki Mucize Doktor'da Ali Vefa ve Nazlı aşkı bitti mi? Ya da bu sözler Nazlı rolündeki Sinem Ünsal'ın diziden ayrılacağına mı işaret?





MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali’de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler.

Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır.

Önce öfkeli bir hasta yakını Ali’yi istemez. Sonra Leyla’ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar.

Ve Adil, Ali’yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda’nın üstüne titrer.

Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali’ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı’nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez yürek yaktı