Ünlü oyuncu Mine Tugay, Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu başarılı performansı ve güzelliği ile çok konuşuluyor.

Sosyal medyada büyük bir takipçisi bulunan Mine Tugay, yurt dışında da ününü yaymaya başladı. Medcezir dizisindeki Ender karakteri ile yurt dışında büyük popülerlik kazanan oyuncu, ayrıca Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul dizilerinin de yurt dışına satışıyla bilinirliğini artırdı.

Sosyal medyada sıklıkla paylaşım yapan oyuncu, köpeği ile pozunu “Aşk” notu ile yayınladı. Son dönemde magazin gündemine herhangi bir aşk haberiyle yansımayan oyuncu, karantina günlerini evinde köpeği ile geçiriyor.

Zaman zaman dışarı da çıkan Mine Tugay, takipçilerinden güzelliği ile iltifatlar alıyor. Zalim İstanbul dizisinde kötü bir kadın karakterini canlandırmasına rağmen, hiç tepki görmeyen Mine Tugay’ın bu durumu bir hayli şaşırtmıştı.

İşte Mine Tugay’ın büyük aşkı: