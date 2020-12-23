Kibrit isimli şarkısıyla tıklanma rekorları kıran ünlü şarkıcı Meryem Sevilen, yeniden gündem oldu. Demet Akalın ve Alian'ın programına konuk olan Meryem Sevilen'in hayatı merak konusu oldu. Meryem Sevilen kimdir, kaç yaşında? Meryem Sevilen evli mi, nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

MERYEM SEVİLEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Meyem Sevilen, aslen Diyarbakırlı'dır. Ünlü şarkıcı, mahallede ve okulda söylediği şarkılarla dikkati çekince,çocukken yabancılar tarafından kaçırılmak istendiğini açıklamıştı.

Annesinin ve komşuların yardımıyla kurtarılan Meryem Sevilen, ilaç sektöründe biriktirdiği paralarla kendi albümünü yaptı.

Esen Plak tarafından dağıtımına başlanan albümde.Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı ,Coşkun Kıvılcım'ın müziğini yaptığı 'Gözlerin Kal,Dudakların Git Diyor' adlı şarkıya Erkan Nas tarafından klip çekildi.

Prodüktörlüğünü Celal Bağlan'ın üstlendiği.albümde SSK,Gözlerin Kal Diyor,Yüzde Yüz,Güneşle Kar,Aşkın Varsa,Severmiydim Seni adlı 6 adet şarkı yer alıyor.

MERYEM SEVİLEN ŞARKILARI NELER?

Gözlerin Kal Diyor

Severmiydim Seni

Kibrit

Çat Kapı · 2018

Güneş Ve Kar

Aşkın Varsa Bin Derdin Var

Aşkın Varsa

Diyarım/Lorke/Hayrola/Delocan/Hadi Cida/Şak Şak Şakırdama

Yürüdüm Yavaş Yavaş/Vay Zalim/Yürü Gelin

Hamiyet kimdir, kaç yaşındadır? Hamiyet nereli, evli mi?