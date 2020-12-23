Şarkıcı Hamiyet bugün Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Şarkıcının programa katılması ile birlikte Hamiyet kimdir, kaç yaşındadır? Hamiyet nereli, evli mi? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hamiyet hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

HAMİYET KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Hamiyet Sezgin 1976 yılında Balıkesir'de doğdu. Ailesi Balıkesir'in Çayırhisar köyünden. Babası emekli işçi, annesi ise emekli ilk okul öğretmeni. Hamiyet Sezgin ilk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması o yıllara rastlıyor. Yazları Denizli Belediye Konservatuarı'na devam etti. Daha öncede Balıkesir'de bulunduğu yıllarda Balıkesir Halk Eğitim Merkezi Korosu'na devam eden Hamiyet uzun zaman Şef Sıtkı Sahil'den ders almıştı. Hamiyet 1996 yılında konservatuar sınavlarına girdi ve kazandı.

HAMİYET EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İki kere evlilik yaptığını ve maddi ve manevi çok kayıplar yaşadığını ifade eden Hamiyet, 'İki tane babasız kız çocuğu büyütüyorum' şeklinde açıklama yapmıştı.