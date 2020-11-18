18 Kasım 2020 Çarşamba 09:51 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola hamile mi? Mustafa Sakallı'yla yıldırım nikahıyla evleniyor!
Masumlar Apartmanı dizisiyle gündemde olan oyuncu Ezgi Mola'nın, uzun süredir aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi. Çiftin apar topar evlilik planı yapmasının sebebinin ise Ezgi Mola'nın hamile olması olduğu öne sürüldü.
Ezgi Mola ile 1.5 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı cephesinde sıcak bir gelişme yaşanıyor. İkiliye yakın kaynakların aktardığına göre Ezgi Mola hamile... Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; çift bu yüzden yıldırım nikahıyla evlenme kararı aldı. Ancak Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kolluyorlar.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
37 yaşındaki Ezgi Mola'nın uzun süredir annelik hayali kurduğu ve aldığı bebek haberiyle sevince boğulduğu öğrenildi. Haber, Mustafa Aksakallı'yı da çok heyecanlandırdı. Çeşme'de işletmecilik yapan Aksakallı'nın düğün hazırlıklarına başladığı öğrenildi.