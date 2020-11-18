Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin eski sevgilisi geri döndü! Tansel Öngel kadroya dahil oldu

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nda dün akşam yayınlanan bölüm izleyicileri ekrana kilitledi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, Safiye'nin lise aşkı Naci ortaya çıktı. Yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda, lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, hayatının şokunu yaşadı.

Safiye bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Naci'nin yaşadığını ve karşı apartmanlarına taşındığını gördü.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Safiye'nin eski aşkının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Safiye'nin fotoğrafını paylaşan Ezgi Mola, "Ahh kavaklar ah kavaklar, bedenim üşür yüreğim sızlar ! Beni hoyrat bir makasla ahhh eski bir fotoğraftan oydular... " notunu yazdı.

Safiye’nin aşkı Naci’nin geri dönmesi ve onların apartmanının tam karşısındaki otele gelmesi izleyicileri fazlasıyla duygulandırdı. “O çocuğu bulup getirin” diye geçtiğimiz bölüm Safiye ve Naci aşkının büyüsüne kapılan izleyicilerin istediği de gerçekleşmiş oluyor.

Naci karakterinin yüzüne yer verilmedi. Sürpriz gelecek haftaya bırakıldı. Ancak karakteri kimin canlandırdığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Tansel Öngel’in Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine hayat verecek olan ünlü isim olduğunu duyurdu.

“Safiye’den daha çok ağlamış olabilirim” diyen dizi hayranları Naci ile Safiye’nin buluşacağı anı da heyecanla beklemeye başladı. İşte herkesi etkileyen o sahne:





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