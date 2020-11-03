Masumlar Apartmanı nerede? Masumlar Apartmanı adresi nedir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve salı akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Dizinin hangi apartmanda çekildiği izleyenler tarafından merak ediliyor. Daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılan apartmanın hangi il ve sokakta yer aldığı araştırılıyor. Peki, Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? İşte Masumlar Apartmanı adresi...

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.

Masumlar Apartmanı Neriman kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer kaç yaşında?

Dizide İnci'nin dedesi ambulansa adres verirken "Beyoğlu Fidan Sokak 23 Numara" diyor. Ancak, verilen adres dizi senaryosunda bulunan adres olup, Beyoğlu'nda Fidan sokak bulunmuyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah

Birkan Sokullu

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Çoşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer