Masumlar Apartmanı Neriman kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Neriman, dizinin merakla araştırılan oyuncuları arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan Masumlar Apartmanı'nda Neriman ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır. Peki, Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI NERİMAN KİMDİR?

Gizem Katmer, 2020 yapımı Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı’nın kadrosunda yer alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış Neriman’a hayat veriyor. Neriman ailenin en küçük çocuğu olup, lise öğrencisidir. Ailenin dışarıya çıkabilen ve temizlik takıntısı olmayan ve sağlık problemi bulunan kızıdır.

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.