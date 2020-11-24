Masumlar Apartmanı Naci kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?

TRT 1'in reyting rekortmeni Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Masumlar Apartmanı'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünün final sahnesinde, Safiye'nin lise yıllarında öldüğünü sandığı eski sevgilisi Naci ortaya çıktı. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini Tansel Öngel canlandırıyor. Peki, Masumlar Apartmanı Naci kimdir? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI NACİ KİMDİR?

Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır. Geçmişten çıkıp gelen ve Safiye’yi alt üst eden kişi Naci'dir.

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler olacak?

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı.

İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.

2010 yılında yönetmenliğini Osman Sınav ve Raşit Çelikezer'in birlikte yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide başrolde olarak Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı ile beraber oynadı.

2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.

6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.

Tiyatro Oyunları :

2011 - Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 - Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2007 - Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2005 - Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2004 - Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 - Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 - Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2002 - Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2001 - Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2000 - Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)

2012 - 2014 - Benim İçin Üzülme (Niyazi) (TV Dizisi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Alvise Gritti) (TV Dizisi)

2011 - Dekupe (Serkan) (Kısa Film)

2010 - Kılıç Günü (Kılıç Ali) (TV Dizisi)

2010 - Geniş Aile (Cihangir) (TV Dizisi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Yalçın Gürcan) (TV Dizisi)

2007 - Elveda Derken (Kerim) (TV Dizisi)

2006 - Kaybolan Yıllar (Yoldaki Adam) (TV Dizisi)

2006 - Adak (Zeynel) (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını (Kerem) (TV Dizisi)

2004 - Kısmet (Kadir)(TV Filmi)

2004 - Uy Başuma Gelenler (Volkan) (TV Dizisi)