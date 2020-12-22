Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı çıktı mı?

Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanında Naci'nin Safiye'ye "Orada bir yerde beni hatırlayan bir Safiye var mı?" sözleri izleyenlere duygusal anlar yaşatacak. TRT 1'de yayınlanan dizi her salı akşamı ekrana geliyor. Reytingi bol olan Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı da şimdiden merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı ve özeti...

MASUMLAR APARTMANI 15. BÖLÜM NELER OLACAK?

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur. Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber Ege’yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.





Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder.

Naci ise Safiye’nin onu istemediğine artık emindir. Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.