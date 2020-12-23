22 Aralık reyting sonuçları burada: Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj salı reyting sonuçları belli oldu!

22 Aralık reyting sonuçları dün yayınlanan yapımların kaçıncı sırada olduğunu netleşti. Her gün yeni bölümleri yayınlanan diziler ve programların heyecanla takip ediliyor. Kimi yapımlar reyting sonuçlarına yayından kaldırılabiliniyor. 22 Aralık reyting sonuçlarında TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'DE EDHO, Show Tv'de Baraj, Tv 8'de MasterChef'in Total, AB ve ABC gruplarındaki yeri belli olacak. 22 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?