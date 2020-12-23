23 Aralık 2020 Çarşamba 10:18 | Son Güncelleme:
22 Aralık reyting sonuçları burada: Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj salı reyting sonuçları belli oldu!
22 Aralık reyting sonuçları gündemde yer alan başlıklardan oldu. Ekrana gelen diziler her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, film ve programlar 22 Aralık reyting sonuçlarına göre ilk 10 sıralama içerisinde yerini alacak. Dün akşam TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'DE EDHO, Show Tv'de Baraj, Tv 8'de MasterChef ekrana geldi. 22 Aralık reyting sonuçları açıklandı.
22 Aralık reyting sonuçları dün yayınlanan yapımların kaçıncı sırada olduğunu netleşti. Her gün yeni bölümleri yayınlanan diziler ve programların heyecanla takip ediliyor. Kimi yapımlar reyting sonuçlarına yayından kaldırılabiliniyor. 22 Aralık reyting sonuçlarında TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'DE EDHO, Show Tv'de Baraj, Tv 8'de MasterChef'in Total, AB ve ABC gruplarındaki yeri belli olacak. 22 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?