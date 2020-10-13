Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Masumlar Apartmanı bu akşam 5. bölümü ile ekranlara geliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar başrolde oynuyor. İlk bölümünden beri büyük yankı uyandıran dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Peki, Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?