Masumlar Apartmanı tekrar günleri, izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam 5. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar'ın başrolde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın tekrar günleri haftalık yayın akışında belli oluyor. Peki,Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman? Masumlar Apartmanı 5. bölüm tekrarı izleme linki

MASUMLAR APARTMANI TEKRARI NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı'nın tekrarının hangi gün ve saatte yayınlanacağı henüz belli değil. TRT 1 yayın akışını takip ederek tekrar günlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ve kısa videoları dizinin resmi Youtube sayfasında yer alıyor. Aşağıdaki linkten dizinin tekrar bölümlerine ulaşabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI TEKRARI İZLEME LİNKİ

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.