  • $7,9367
  • 9,326
  • 483.665
  • 1174.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman? Masumlar Apartmanı 5. bölüm tekrarı izleme linki
14 Ekim 2020 Çarşamba 09:00 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman? Masumlar Apartmanı 5. bölüm tekrarı izleme linki

Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman" Masumlar Apartmanı 5. bölüm tekrarı izleme linki

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. 13 Ekim Salı akşamı dizinin 5. bölümü ekranlara geldi. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tekrarının ne zaman yayınlanacağını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman? Masumlar Apartmanı 5. bölüm tekrarı izleme linki

Masumlar Apartmanı tekrar günleri, izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam 5. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar'ın başrolde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın tekrar günleri haftalık yayın akışında belli oluyor. Peki,Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman? Masumlar Apartmanı 5. bölüm tekrarı izleme linki

MASUMLAR APARTMANI TEKRARI NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı'nın tekrarının hangi gün ve saatte yayınlanacağı henüz belli değil. TRT 1 yayın akışını takip ederek tekrar günlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ve kısa videoları dizinin resmi Youtube sayfasında yer alıyor. Aşağıdaki linkten dizinin tekrar bölümlerine ulaşabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI TEKRARI İZLEME LİNKİ

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.

<p>Mevcut kabiliyetlerin üst seviyeye çıkarılacağını söyleyen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, da

ROKETSAN yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şanlıurfa'da kelaynakların korunması için başlatılan proje başarılı oldu

Kolombiya'da koronavirüsten korunmak için yeni tip maske üretildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.