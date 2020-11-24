Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler olacak?

Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, bu akşam 11. bölümü ile ekranlara geliyor. Neriman'ın öğretmeni olan Naci'nin Safiye'nin eski aşkı çıkması sonrasında neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.

Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.





MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı Naci kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?