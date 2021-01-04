Masum 289.yeni bölüm fragmanı yayında! Masum 288. son bölümde neler yaşandı?

Masum dizisi 289.yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Pazartesi yayınlanan son bölümüyle ekran başındaki izleyenleri etkisi altına alan dizinin yeni bölümü için heyecan dorukta. Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Masum dizisi yeni bölümü her zamanki saatinde Kanal 7 ekranlarında olacak.



Başrollerini Giaa Manek ve Rucha Hasabnis’in üstlendiği, orijinal adı Saath Nibhaana Saathiya olan Masum ekranlarda fırtınalar estiriyor. Yönetmen koltuğunda Bhagwan Yadav ile Pawan Kumar’ın oturduğu ve yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi gören Masum, her gün 16.10’da yayınlanıyor.



Masum dizisinde çocuklar Pari’nin kedileri sevmediğini öğrenir ve Savita’nın İran’dan getirttiği kediyi ona musallat ederler. Kedi elbisesini parçalayınca Pari iyice sinirlenir. Kinjal ve Urmila ayrı evde yaşasalar da aynı avlunun içindedirler ve kavgaları eksik olmuyor. Çocuklar kediyi kaybederler. Savita polise haber vereceğini söyler. Modi ailesi kedinin peşinde. Kinjal’in Dawal ile tartışması üzerine Madu Kinjal’in Urmi ile kavgayı özlediğini bu yüzden herkese çattığını söyler. Papu’nun bir fikri vardır. Masum 5 Ocak Özeti devam ediyor.

MASUM 289. BÖLÜM FRAGMANI

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MASUM 289. BÖLÜM ÖZETİ

Pari çocukları hapisle korkutunca çocuklar ondan yardım isterler. Pari Molu ve Mira’nın yanında yer aldıklarını Tolu ve Vidya’nın da onun tarafına geçmeleri halinde kediyi bulacağını söyler. Çocuklar hemfikir. Pari kediyi sakladığı yere gider ancak kediyi bulamaz. Urmi’yi arayan Pari Tolu/Molu’nun güvenini kazandığını ancak kediyi sakladığı yerde bulamadığını söyler. Urmi’den kedinin benzerini almasını yada kediyi bulmasını ister. Şeytan Urmi kedinin benzerini bulup Modi konağına gelir ve onu Pari’ye teslim eder.

Koki Savita’ya kediyi teslim ederken Savita bu kedi benim söylediklerimi anlamıyor diyerek kedinin kendine ait olmadığını belirtir. Pari uzun süre kedi sizden uzak kaldı bu yüzden normal dese de Savita kediyi aldığı adamı çağıracağını söyler. Pari endişelenirken Gopi onu izliyor. Pari dışarı çıkar ve gerçek kediyi bulamadığını, Savita’nın kedi aldığı adamı çağırdığını söyler. Gopi bunları duyar ve neden yalan söylüyorsun diye kızar. Pari Koki’ye bir şey söylememesini ister. Ancak Gopi gerçeği söyleyeceğim diyerek uzaklaşır.

Pari gerçek ortaya çıkmadan kediyi bulması gerektiğini düşünüyor. Savita Modi evin gelir ve kediyi satın aldığı adamı çağırdığını söyler. Çocukların hırsız olduğunu kanıtlayacağını ifade eder. Koki kimseyi suçlayamayacaksın derken Gopi Savita’nın haklı olduğunu söyler. Pari kediyi kaybetti ve sahte kedi getirterek Savita ve bize yalan söyledi der. Bu sırada Pari kediyi bulur. Savita’nın kedisine süt gösterir ve gerçek kediyi Savita’ya gönderir. Pari gelince Koki Savita’dan özür dilemesini ister. Pari neden diye sorar. Koki yalan söylediğini için diye cevap verir.

Pari Gopi beni kıskanıyor diyerek dükkan sahibinden kediyi kontrol etmesini ister. Dükkan sahibi kediyi kontrol eder ve Savita’ya sattığı kedi olduğunu söyler. Herkes şok olurken Pari gülümser. Koki Gopi’yi azarlamaya başlar. Navrati bayramı kutlanacaktır ancak Modi ailesi Raşi’nin yakında öldüğünü düşünerek bu yıl ki şenliği kutlamayı düşünmüyor. Urmi’nin mahallesindeki kadınlar Navrati şenlikleri için Urmi’nin gelmesini istiyorlar. Ancak Raşi’nin acısını üzerinden atamayan Urmi buna karşı çıkıyor.

Kinjal Urmi’yi ikna ederken Modi ailesini de Pari ikna ediyor. Urmi, Kinjal ve diğer aile üyeleri Modi konağına gelirler. Kinjal navratiyi kutladıkları için sevindiğini söylerken Koki bunu Pari’ye borçluyuz diyerek onu över. Hep birlikte poja yapılır. Jigar tek başınadır ve Raşi’yi düşünürken elindeki meşaleyi düşürmek üzeredir. Pari son anda onu tutar. Jigar dışarı gitmek ister ancak Pari Tanrı’ya hakaret olur gerekçesi ile onu durdurur. Işıklar gider. Koki Gopi’den mum getirmesini ister.

Senaryo: Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin

Yönetmen: Bhagwan Yadav, Pawan Kumar

Oyuncular: Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel

MASUMLAR DİZİSİ KONUSU

Birbirlerinden tamamen zıt olan iki kuzen Gopi ve Rashi’nin hikayesinin anlatıldığı Masum saflığı, sevgiyi ve gerçek aşkı izleyicisine hissettirecek. Gopi’nin ailesi ölünce dayısı onu evlatlık alır ve onu öz çocuklarından ayırmaz. Gopi, sevecen kalbiyle herkesin dikkatini çeker. Okuma yazması olmayan Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünür. Öte yandan Rashi ise annesi Urmila gibi çok akıllı ve açgözlüdür. Hikaye, Kokila Modi’nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışı ile başlar. Kokila Gopi’yi gelini olarak seçer. Aham, Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersiz bu evliliği kabul eder. Gopi ile başlayan bu serüven Rashi için de bambaşka sürprizlere gebedir.

Masum 286.yeni bölüm fragmanı yayında! Masum dizisi son bölümünde neler yaşandı?