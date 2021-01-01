Masum 286.yeni bölüm fragmanı yayında! Masum dizisi son bölümünde neler yaşandı?

Masum dizisinin son bölümü gündeme bomba gibi düştü. Hemen ardından merakla beklenen 286.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Masum 286. bölümünde; Gopi ve Kokila onu evden göndermek için kanıt arar. Fakat Pari tüm delilleri ortadan kaldırmayı başarır. Peki Masum Masum dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...



Masumiyetin hırsla harmanlandığı Masum her gün 15:30’da Kanal 7 ekranlarında.

GOPİ DELİL PEŞİNDE

Masum’da bugün Pari evdeki herkesi rahatsız eder. Gopi onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için iz sürer. Gopi ve Kokila Pari’nin oyununu bozacak mı? Ekranların sevilen Hint dizisi Masum 2 Ocak Cumartesi günü yayınlanan son bölüm 286. bölümüyle Kanal 7'de.

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MASUM DİZİSİ 286.BÖLÜM ÖZETİ



Pari’nin tavırları evdeki herkesi rahatsız eder. Gopi ve Kokila onu evden göndermek için kanıt arar. Fakat Pari tüm delilleri ortadan kaldırmayı başarır. Pari’nin Rashi’nin çocuklarına olan tavrı Gopi’yi çok kızdırır. Gopi Pari’nin kıyafetlerinin arasında bir otel faturası bulur. Bulduğu faturayı Kokila’ya gösteren Gopi otele gitmeye karar verir. Otel görevlisiyle konuşan Gopi, ondan yardım ister. Pari’nin aleyhinde çok güçlü bir delil bulan Gopi hemen Kokila’ya haber verir. Gopi bu sefer Pari’nin oyunlarını bozabilecek mi?

MASUM DİZİSİ 285. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Cigar’ın Amerika’ya gitmesini engellemek isteyen Pari’nin ihbarı işe yarar ve polis Cigar’a yurt dışına çıkma yasağı koyar. Modi ailesi Pari’nin Cigar’la evlendiğini söylemesi üzerine büyük bir şok yaşar. Pari kendisini bu evlilik oyununa kaptırır ve Cigar’a gerçek kocası gibi davranmaya başlar. Pari’nin arsızlığı Cigar başta olmak üzere herkesi çileden çıkarır. Pari’den kurtulmak isteyen Gopi Urmila’dan yardım ister. Urmila ve Gopi Pari’nin gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

MASUMLAR DİZİSİ KONUSU



Birbirlerinden tamamen zıt olan iki kuzen Gopi ve Rashi’nin hikayesinin anlatıldığı Masum saflığı, sevgiyi ve gerçek aşkı izleyicisine hissettirecek. Gopi’nin ailesi ölünce dayısı onu evlatlık alır ve onu öz çocuklarından ayırmaz. Gopi, sevecen kalbiyle herkesin dikkatini çeker. Okuma yazması olmayan Gopi, iyiliğin ve sevginin tüm engelleri aşacağını düşünür. Öte yandan Rashi ise annesi Urmila gibi çok akıllı ve açgözlüdür. Hikaye, Kokila Modi’nin oğlu Aham için mükemmel bir gelin arayışı ile başlar. Kokila Gopi’yi gelini olarak seçer. Aham, Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersiz bu evliliği kabul eder. Gopi ile başlayan bu serüven Rashi için de bambaşka sürprizlere gebedir.

Senaryo: Gautam Hegde, Jyoti Tandon, Ved Raj, Bhavna Vyas, Akash Derin

Yönetmen: Bhagwan Yadav, Pawan Kumar

Oyuncular: Giaa Manek, Rucha Hasabnis , Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım, Vishal Singh, Rupal Patel