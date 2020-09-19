MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir? MasterChef Uğur nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ederken yarışmada mücadele eden Uğur Yılmaz Deniz izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Her bölüm rakipleriyle yarışan ve girdiği diyaloglarda sakin kalmayı başaran Uğur sosyal medyada başarılı bir performans sergiliyor. 26 yaşındaki yarışmacı MasterChef’e Antalya’dan katılıyor. MasterChef 2020 yarışmacısı Uğur Yılmaz ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...



MASTERCHEF UĞUR YILMAZ KİMDİR VE NERELİ?

MasterChef 2020 yarışmacısı Uğur Yılmaz 26 yaşındadır ve aslen Antalyalıdır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.