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  • Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının hayat hikayesi herkesi hayrete düşürdü
22 Kasım 2020 Pazar 01:36 | Son Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının hayat hikayesi herkesi hayrete düşürdü

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının hayat hikayesi herkesi hayrete düşürdü

Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Serdar Mete hayat hikayesiyle herkesi hayrete düşürdü. Yarışmaya Kocaeli'den katılan Mete, yaşadığı kaza sonucu hafızasını kaybetmiş ve sadece son 6 yılını hatırlıyor. 60 bin TL değerindeki soruya doğru cevaplayan yarışmacı 125 bin TL'lik soruya çıkmaya hak kazandı.

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda cumartesi akşamları Atv’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hayat hikayesiyle izleyenleri hayrete düşürdü. Yarışmaya Kocaeli’den katılan ve aslen Adanalı olan Serdar Mete anlattıklarıyla ekran başındakileri ve İmirzalıoğlu’nu şaşırttı. Kocaeli Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunu olan yarışmacı 34 yaşındayken yaşadığı kaza sonucu hafızasını kaybetmiş ve şu an kazadan sonraki 6 yılını hatırlıyor.

Serdar Bey, evli ve 2 çocuk babası. Tıbbi mümessil olarak çalışma hayatına devam eden Serdar Mete, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı çocuklarının eğitim hayatı için kullanmak istiyor. 60 bin TL değerindeki 9. soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı 125 bin TL değerindeki soruya çıkmaya hak kazandı.

İşte Mete’ye yöneltilen 60 bin TL değerindeki soru:

1990'lı ve 2000'li yıllarda dağılan Yugoslavya'nın adı ne anlama gelmektedir?

A: Büyük Slavlar ülkesi

B: Kuzey Slavlar ülkesi

C: Genç Slavlar ülkesi

D: Güney Slavlar ülkesi

(Sorunun doğru cevabı: Güney Slavlar ülkesi)

Yarışmanın süresi bittiği için 125 binlik soru yarışmacıya yöneltilemedi. Yarışmacı gelecek bölümde 10. soru ile beraber kaldığı yerden devam edecek. 

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