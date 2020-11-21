MasterChef Uğur elendi mi? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye oldu?

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz MasterChef Türkiye’nin 2020 kadrosunda yer alan yarışmacılardan bir tanesiydi. “MasterChef Uğur diskalifiye mi oldu?” sorusu bu akşam sosyal medyada dolaşan haberler üzerine izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Aslen Antalyalı olan 26 yaşındaki yarışmacı şimdiye kadar başarılı bir performans sergilemişti. Peki, MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden elendi?



MASTERCHEF UĞUR ELENDİ Mİ?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Yarışmacılar afrasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz ani bir kararlar diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."

Deniz'in geçen yıllarda Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştı.