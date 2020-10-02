MasterChef nerede çekildi? İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi nerede?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele tam gaz devam ediyor. Her hafta yeni kaptan ve yeni takımların belirlendiği yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidiyor. Dış çekimleri ile farkındalık da yaratan MasterChef Türkiye 3 Ekim'de çekimlerini İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirdi...

MASTERCHEF TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef Türkiye 3 Ekim çekimleri İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirildi.

BAHÇELİEVLER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ NEREDE?

İstanbul Bahçelievler Çocuk Evleri Sitesi, Bahçelievler Merkez, Eski Londra Asf Cd No:173, 34180 Bahçelievler/İstanbul adresinde yer alıyor.

ŞEYH ZAYED ÇOCUK EVLERİ SİTESİ HAKKINDA

Vakıf, 25 Ekim 1990 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Birleşik Arap Emirlikleri devleti arasında imzalanan protokol gereği kurulmuştur. Vakfın kuruluş amacı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda koruma ve bakım altında bulunan çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vakıf halen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şeyh Zayed Çocuk Koruma Vakfı adı altında hizmet vermektedir. Vakfımız Bakanlar Kurulunun 29.11.1994 tarih ve 94/6398 sayılı kararı ile vergiden muaftır.

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