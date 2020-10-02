Murtaza Ersöz kimdir? Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz kaç yaşında, nereli?

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Masterchef Türkiye izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Mardin doğumlu, Murtaza Ersöz lisans eğitimini 2009 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Murtaza Ersöz, 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile 02.09.2019 tarihinde Taşlıçay Kaymakamı olarak göreve başladı.

MURTAZA ERSÖZ KİMDİR?

Murtaza ERSÖZ 10.03.1987 tarihinde Mardin'de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Mardin'de tamamlayan Murtaza Ersöz lisans eğitimini ise 2009 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de 2011 yılında aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Ana Bilim dalında tamamladı. 2010 yılından itibaren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Kaymakamımız 2015 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Kahramanmaraş ilinde Valilik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla; Çorum İli Sungurlu İlçesi ve Trabzon İli Akçaabat İlçesinde Refiklik stajını, Mersin ve İstanbul İllerinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Karabük’ün Eflani ve Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçelerinde Kaymakam vekili olarak görev alan Kaymakamımız 4 ay süre ile İngiltere’nin Portsmouth şehri "LSI Portsmouth – English Language Scholl" da dil eğitimi gördü.

103. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayan Kaymakam Murtaza Ersöz Gaziantep / Yavuzeli , Malatya / Doğanşehir Kaymakamı olarak görev yapmakta iken 07.08.2019 tarihli ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile 02.09.2019 tarihinde Taşlıçay Kaymakamı olarak göreve başlamıştır.

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