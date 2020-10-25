MasterChef elenen isim kim oldu? 25 Ekim 2020 MasterChef'e veda eden isim açıklandı mı?

MasterChef elenen isim her pazar belli oluyor. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar heyecanlı anlar yaşadı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yarıştır. Mavi takımdan potaya kalan isimler Uğur ve Esra oldu. Bugün Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur ve Esra eleme adayları arasında bulunuyordu. Peki, 25 Ekim MasterChef'e veda eden isim belli oldu mu?

25 EKİM MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU MU?

25 Ekim MasterChef'e veda eden isim henüz belli olmadı. Elenen isim belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

Safran üzerinde yaratıcılık sergileyen yemeği en güzel yapan Emir oldu. Emir ilk 12'de yer alan kişilerden biri olarak belirlendi. Esra 2. en iyi yemeği yapan isim olarak seçildi. Sefa'da 3. olarak ilk 12'de yer aldı.

MASTERCHEF 3'LÜ ELEMEYE KİM KALDI?

MasterChef'te 3'li elemeye kalan isimler Uğur, Tanya ve Berker oldu.

