MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Berker Başmanav nereli?

MasterChef Berker, 25 Ekim 2020 tarihli MasterChef yarışmasında 3'li elemeye kalan isimler arasında yer aldı. MasterChef Berker, kazandığı 1'lik ödülü ile uluslararası otellerde ve restoranlarda çalışmıştır. Yarışmanın ana kadrosuna girmeyi başaran MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF BERKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Berker Başmanav, 23 Ekim 1996 tarihinde Sakarya/Hendek'te doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise hayatını Hendek'te tamamlamasının ardından uluslararası asçılık eğitimi almak için İstanbul'a taşındı.

MasterChef Berker, başladığı eğitimi 1.likte tamamlamasının ardından uluslarası otellerde ve restoranlarda çalışma imkanı bulmuştur.

Son olarak Londra ve İspanya'da şubeleri bulunan vagon bir restoranın koordinatör şefliğini üstlenen Berker, yedeklerden yarışmanın ana kadrosuna girerek MasterChef hayalinin peşinden gitmektedir.

MasterChef Türkiye ilk turunda Berker, turna yemişi sosu eşliğinde enginarlı keşkek ve kuzu pirzola yapmış ve üç şefin evet oyunu almayı başarmıştı. 3'lü elemeleri de geçmeyi başaran Berker, final turunda da tüm hünerlerini sergilemiş fakat şeflerden tam yeterli onayı alamadığı için yedeklere kalmıştı.