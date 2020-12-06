MasterChef 2. eleme adayı kim oldu, kim potaya gitti? 5 Aralık 2020 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef dün akşam eleme potasına giden isim ile beraber bireysel dokunulmazlığı alan kişi de açıklandı. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından birinde 114. bölümünde eski yarışmacılardan Şırdancı Mehmet, Faruk Batuhan Öner ve Tanya Kilitkayalı takımların mezelerini tattı. Mavi ve kırmızı takımın yarıştığı programda ilk yarışmayı mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için yarıştı. Peki, MasterChef dün akşam 2 eleme adayı kim oldu? İşte

MASTERCHEF DÜN AKŞAM 2 ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım bireysel dokunulmazlığa gitti. Zaten potada olan Ebru haricinde Serhat ve Eray arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Danilo şefin imza tabağı olan yemek için şefler yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Eray dokunulmazlığı aldı. İki kişi kalan kırmızı takımda böylece Serhat direkt olarak eleme potasına girdi. Haftanın ilk eleme adayı da hafta başında Ebru olmuştu.

5 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef “Mezeler” konsepti ile yarışmacılara mezeler menüsü verdi. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Köpoğlu, Ahtapot salata, Patlıcan salata, Tarama, Çerkez tavuğu, Kabak çiçeği dolması, Kabak Çerkez yaptı.

Bu turda Özgül tadım kaşığını yeniden yemeğe koyduğu için kabak çiçeği dolmasını yeniden yapmak zorunda kaldı. Diğer yandan kaptanlık oyununda avantajı kazanan Eray kazandığı avantajı bu turda kullandı. Eray Kabak Çerkez mezesini değerlendirme dışında tutulması için iptal etti.

Eski yarışmacılar ve Şırdancı Mehmet'in yaptığı tadımın ardından kazanan takım belli oldu. şefler konukların yaptığı puanlamayı duyurdu. Sonuca göre dokunulmazlığı alana takım 6-0 skorla mavi takım oldu.