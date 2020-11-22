MasterChef 3. eleme adayı heyecanla bekleniyor. Tv 8 ekranında yayınlanan MasterChef'te dün akşam dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyunundan Katsu Sando yapan yarışmacılardan tabağı en beğenilen isim Serhat oldu. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucu potaya Ayyüce gönderildi. MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef 22 Kasım 2020 Pazar kim elendi?

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 3. eleme adayı henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de ilk eleme potasına giden isim Uğur olmuştu. 21 Kasım akşamı mavi takımın dokunulmazlık oyunun kazanmasıyla kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Katsu Sando yapmaları istendi. Bu zorlu tabağı yetiştirmekte sıkıntı çeken Ayyüce ve Eray istenilen tabakları tamamlayamadı. Böylece bireysel dokunulmazlığın galibi Serhat oldu.