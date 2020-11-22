MasterChef Uğur uzun süredir yarışmada mücadele veren isimler arasında yer alıyor. Programın 12. haftasında ödül oyununu kazanarak 25 bin TL'nin sahibi olan MasterChef Uğur 7 yıl boyunca İtalyan şefle ile beraber çalıştığını açıklamıştır. Peki, MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi bulunuyor. Aşçılığa isteyerek başlamadığını ancak sonrasında bunun tutku haline geldiğini belirten Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda kazandı. Çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da göreve başladı.

Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.