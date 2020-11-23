MasterChef 22 Kasım 2020 Pazar kim elendi? MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef 22 Kasım 2020 Pazar kim elendi? Tv 8 ekranında yayınlanan MasterChef'te dün akşam dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyunundan Katsu Sando yapan yarışmacılardan tabağı en beğenilen isim Serhat oldu. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucu potaya Ayyüce gönderilmişti. Peki, MasterChef 22 Kasım 2020 Pazar kim elendi?

MASTERCHEF 22 KASIM 2020 PAZAR KİM ELENDİ?

MasterChef 22 Kasım Pazar günü 3'lü elemede Ayyüce elendi. Ayyüce yarışmaya veda etti. Sefa 3'lü yarıştan birinci olarak ayrıldı.

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 3. eleme adayı da belli oldu. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybedince yarışma yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı Emir aldı. Günün sonunda MasterChef 3. eleme adayı Sefa oldu.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de ilk eleme potasına giden isim Uğur olmuştu. 21 Kasım akşamı mavi takımın dokunulmazlık oyunun kazanmasıyla kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Katsu Sando yapmaları istendi. Bu zorlu tabağı yetiştirmekte sıkıntı çeken Ayyüce ve Eray istenilen tabakları tamamlayamadı. Böylece bireysel dokunulmazlığın galibi Serhat oldu.