22 Aralık 2020 Salı 14:23 | Son Güncelleme:
Maria ile Mustafa'ya final yaptıran Atv'den Hercai dizisi için flaş karar!
Atv ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisi geçtiğimiz günlerde final kararı almıştı. İstenilen reytingleri vermeyen dizinin final kararının ardından bir başka karar da Hercai dizisi için alındı. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hercai dizisinin yayın günü pazar gününe alındı.
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai ile ilgili Atv’den şaşırtan hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisinin beklenilen reyting sonuçlarını vermemesi nedeniyle final kararı alınmıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hercai dizisi artık pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak.