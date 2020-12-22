Maria ile Mustafa'ya final yaptıran Atv'den Hercai dizisi için flaş karar!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai ile ilgili Atv’den şaşırtan hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisinin beklenilen reyting sonuçlarını vermemesi nedeniyle final kararı alınmıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hercai dizisi artık pazar akşamları izleyici karşısına çıkacak.

