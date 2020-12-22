Hercai dizisi hayranlarını üzen haber! Çekimler durduruldu...

Televizyon ekranlarının fenomen yapımlarından Hercai dizisi ile ilgili hayranlarını üzen bir haber geldi. Atv’de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hercai dizisinin çekimleri uzun bir süreliğine durduruldu. Ayrıca dizi ekibinin de İstanbul’a geri döndüğü öğrenildi.



Her yılbaşı olduğu gibi bu sene de birçok dizi tatile giriyor. Hercai dizisi de 3 hafta süreyle yılbaşı arası verecek. Dizi ekibi 2 hafta süreyle İstanbul’a dönerken yeni bölümler 22 Ocak tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

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