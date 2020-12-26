Cumartesi akşamları Star Tv'de ekranlara gelen İbo Show sürpriz konukları ile keyifli saatler yaşatıyor. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Linet de yer alıyor. Linet kimdir, kaç yaşında? Linet tam adı ne, evli mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Linet hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

LİNET KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Linet 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv'de dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı, Linet Menaşi'dir. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana), babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir. Lise eğitimini İsrail'de tamamlayan Linet, ardından İsrail Ordusunda 3 ay askerlik yapmıştır. Linet'in iki kız kardeşi bulunmaktadır.

Annesinden şarkı söylemeyi öğrenen ve beş yaşındayken ilk sahne deneyimini yaşayan Linet; 10 yaşında ilk albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılan sanatçının Türkiye’deki ilk albümü ise 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyleyen Linet, 17 yaşındayken Orhan Gencebay ile tanışmış ve Gencebay'ın şarkılarından oluşan bir albüm yayınlamıştır. Linet, bu albümle iki Altın Plak kazanmıştır.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atılmış, bu dönemde aşırı kilo alan şarkıcı, müziğe geri dönebilmek için yaklaşık 40 kilo vermiştir.

2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı alan Linet çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamış, 2009 yılında da “Paylaşmak İstiyorum” adlı beşinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

Konuk olduğu programlarda şarkılarını playback yerine canlı olarak seslendiren Linet, Balık burcudur.

LİNET EVLİ Mİ?

Hiç evlilik yapmayan Linet, 2016 yılında evlenmek üzereyken sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı.