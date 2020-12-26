9 yıllık aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'a bu akşam birbirinden eğlenceli isimler geliyor. Bu hafta İbo Show konukları; Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen olacak. Cennetten Çiçek isimli şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Zehra ise programın sürpriz konuğu olacak. Cennetten Çiçek Zehra kimdir? Zehra Gülüç kaç yaşında, nerelidir? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, Cennetten Çiçek Zehra hakkında tüm merak edilenler..

CENNETTEN ÇİÇEK ZEHRA KİMDİR?

Cennetten Çiçek şarkısı ile ün kazanan Zehra Gülüç, 1998 yılında Mersin’de doğup büyüdü. Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, müzik bölümünden mezun oldu.

3 kız kardeşin en büyüğü olan Zehra, 2014 yılında babasını trafik kazasında kaybetmiş ve müziğe sarılmış.

Cennetten çiçek topluyorum ile karşımıza çıkan Zehra Gülüç; dünya genelinde 200 milyon tıklanma, indirilme rekoru kırarak ülkemizde müzik severlerin ilgisini üzerinde topladı. Haftalarca müzik listelerinin zirvesinde o vardı.

Zehra; Cennet'ten Çiçek şarkısının önemini bir röportajında şöyle özetliyor;

Hayatımın her noktasında müziğe sarılan biriyim. Babamı erken yaşta kaybetmenin verdiği acı bir yana tüm zorluklara annem ve kız kardeşlerimle beraber göğüs gerdik. O yüzden " acılara yürüyor korkmuyorum " sözleri bana yaşadığım zorlukları hatırlatıyor. Pes etmemek, zorlukları geçmek anlamında motive ediyor. Korkmadığımı kendime hatırlatıyor .