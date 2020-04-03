La Casa de Papel 5. sezon olacak mı? La Casa de Papel 4. sezon final mi?

La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Heyecanla beklenen La Casa de Papel 4. sezon bugün yayınlandı. 8 bölüm olarak izleyicinin karşısına çıkan La Casa de Papel'in 4. sezonunun final olup olmadığı merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON OLACAK MI?

La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. La Casa de Papel 5. sezon hakkında açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON YAYINLANDI MI?

La Casa de Papel 4. sezon 3 Nisan saat 10:00 itibari ile kullanıcılara açıldı.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON BÖLÜMLERİ

Bölüm 1: Oyun Bitti

Bölüm 2: Berlin'in Düğünü

Bölüm 3: Anatomi Dersi

Bölüm 4: Paso Doble

Bölüm 5: 5 Dakika Önce

Bölüm 6: Teknik Nakavt

Bölüm 7: Çadırı Vurmak

Bölüm 8: Paris Planı