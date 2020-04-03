La Casa de Papel 5. sezon olacak mı? La Casa de Papel 4. sezon final mi?
Milyonların heyecanla beklediği La Casa De Papel için geri sayım sona erdi. Netflix üzerinden yayınlanan dizinin 4. sezonu yayınlandı. 8 bölümden meydana gelen yeni sezonu bir solukta izleyenler "La Casa de Papel 5. sezon olacak mı, ne zaman olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte merak edilen detaylar...
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Heyecanla beklenen La Casa de Papel 4. sezon bugün yayınlandı. 8 bölüm olarak izleyicinin karşısına çıkan La Casa de Papel'in 4. sezonunun final olup olmadığı merak ediliyor. Detaylar haberimizde.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON OLACAK MI?
La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. La Casa de Papel 5. sezon hakkında açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON YAYINLANDI MI?
La Casa de Papel 4. sezon 3 Nisan saat 10:00 itibari ile kullanıcılara açıldı.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON BÖLÜMLERİ
Bölüm 1: Oyun Bitti
Bölüm 2: Berlin'in Düğünü
Bölüm 3: Anatomi Dersi
Bölüm 4: Paso Doble
Bölüm 5: 5 Dakika Önce
Bölüm 6: Teknik Nakavt
Bölüm 7: Çadırı Vurmak
Bölüm 8: Paris Planı