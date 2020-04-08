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  3. La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan videoda La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si kendisine sorulan soruya İstanbul yanıtını verdi.

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden İspanyol yapımı La Casa de Papel’in ana karakterlerinden biri olan Helsinki, Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

La Casa de Papel dizisinde Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.


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