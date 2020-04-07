La Casa de Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa de Papel 5. sezon olacak mı?
Heyecanla beklenen La Casa de Papel 4. sezonu 3 Nisan saat 10:00 itibari ile kullanıcılara açıldı. Yeni sezon toplam 8 bölüm olarak yayınlandı. 8 bölümü bir gün içerisinde bitirenler olduğu gibi bölümleri günlere yayan izleyiciler de oldu. 4. sezonu bitirenler ise "La Casa de Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...
La Casa de Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı milyonlarca LCDP hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Heyecanla beklenen La Casa de Papel'in 4. sezonunun final olup olmadığı da merak ediliyordu. Ancak diziyi bitiren izleyiciler son final sahnesinden sonra 5. kısımın geleceğine emin oldu. La Casa de Papel hayranları Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonu için bir tarih bilgisi paylaşılıp paylaşılmadığını merak ediyor.
LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?
La Casa de Papel 5. sezonu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin 4. sezonunun son bölümüne bakılırsa, 5. yeni sezon gelecek gibi görünüyor. La Casa de Papel 5. sezonun en iyi ihtimalle önümüzdeki sene başında çıkması bekleniyor. La Casa de Papel 5. sezon hakkında açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?
Netflix Orijinal dizisi olan La Casa de Papel tüm sezonları ile bu uygulama üzerinden izlenebiliyor. 1 aylık ücretsiz denemenin ardından uygulamaya üye olunabiliyor.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON BÖLÜMLERİ
Bölüm 1: Oyun Bitti
Bölüm 2: Berlin'in Düğünü
Bölüm 3: Anatomi Dersi
Bölüm 4: Paso Doble
Bölüm 5: 5 Dakika Önce
Bölüm 6: Teknik Nakavt
Bölüm 7: Çadırı Vurmak
Bölüm 8: Paris Planı