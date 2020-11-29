Kylie Jenner, Banu Alkan'a DM'den yazdı: "Yeter artık"

Banu Alkan'ın, Kylie Jenner iddiaları devam ediyor. Daha önce kendisini taklit ettiğini söyleyerek "Yeter artık, taklitçi kezban!" şeklinde tepki gösterdiği Alkan'ın kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlarını yayınlayan bir sayfanın mesajlarını gördüğünü öne sürmüştü.

Ünlü oyuncu şimdi de Kylie Jenner DM'den kendisine mesaj attığını iddia etti.

Alkan, kendisine DM'den (Özel mesaj) geldiğini iddia ettiği o mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Mesajlarda, "Yeter, kapa çeneni! Sen ve fanların sürekli beni etiketliyorsunuz. Eğer böyle devam ederseniz avukatımla uğraşmak zorunda kalırsınız" yazdığı görülüyor.

Alkan, gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını yayınlayarak, fotoğraflarda Jenner'ın kendisini taklit ettiğini öne sürmüştü.



62 yaşındaki oyuncunun bir hayran sayfası, Banu Alkan'ın paylaşımlarını Kylie Jenner'a Instagram üzerinden mesaj atmıştı.

Bir süre sonra Jenner'ın o sayfanın gönderisini gördüğü öne sürülmüştü. Alkan, konuyla ilgili, "Kezban, yakalanınca korkudan DM'lere de (özel mesaj) bakıyor" paylaşımını yapmıştı.

23 yaşındaki yıldızın, daha sonra o sayfanın Banu Alkan ile ilgili yayınladığı hikayelere de baktığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Alkan, geçtiğimiz günlerde Jenner'ın bir karesini paylaşarak, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” notunu eklemişti.

Banu Alkan, bir dönem giydiği yeşil elbisesinin de taklit edildiğini öne sürürek, "Kumaşlarıma kadar, seçtiğim renklere kadar kopyacı Kezban" mesajını yayınlamıştı. 62 yaşındaki Alkan, Jenner'ın leopar desen giyerek de kendisini taklit ettiğini iddia etmişti.