  • $7,6845
  • 9,0913
  • 466.334
  • 1291.29
  • Haberler
  • Magazin
  • Kuzey Yıldızı'nda Resul Dindar rüzgarı: Resul Dindar kimdir, şarkıları nelerdir?
14 Kasım 2020 Cumartesi 16:02 | Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı'nda Resul Dindar rüzgarı: Resul Dindar kimdir, şarkıları nelerdir?

Kuzey Yıldızı'nda Resul Dindar rüzgarı: Resul Dindar kimdir, şarkıları nelerdir"

Resul Dindar bu akşam Show Tv'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı'na konuk oluyor. Resul Dindar dizide Yıldız ile şarkı söyleyerek izleyici karşısına çıkacak. Resul Dindar, 2008 yılında Karmate grubunu kurmuş ve solistliğini yapmıştır. Resul Dindar kimdir, şarkıları nelerdir?

Resul Dindar, bu akşam ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Kuzey Yıldızı'na misafir oluyor. Yıldız ile beraber sevilen şarkılarını seslendirecek olan Resul Dindar, Nani ve Nayino adlı iki albümü piyasaya sürmüştür. Resul Dindar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan dillerin birçoğunda eserlere seslendirme yapmıştır.

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982, Hopa, Artvin'de dünyaya gelmiştir. Türk halk müziği ses sanatçısı olarak çalışmaktadır.

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALBÜM

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)

SİNGLE

Sorma (2016)

Hiç (2016)

Güzelliğin On Para Etmez (2016)

Öptüm (2017)

Eyvallah (2018)

Yangın Yeri (2018)

<p class='MsoNormal'>Peki, Türkiye milli ve yerli üretimde hangi noktada? Yerli üretimlerin terörle

Türkiye milli ve yerli üretimde hangi noktada?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kanuni sondaj gemisi Zonguldak'a ulaştı

Pazar günü yeniliklere hazır olun! 15 Kasım burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.