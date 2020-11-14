Kuzey Yıldızı'nda Resul Dindar rüzgarı: Resul Dindar kimdir, şarkıları nelerdir?

Resul Dindar, bu akşam ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Kuzey Yıldızı'na misafir oluyor. Yıldız ile beraber sevilen şarkılarını seslendirecek olan Resul Dindar, Nani ve Nayino adlı iki albümü piyasaya sürmüştür. Resul Dindar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan dillerin birçoğunda eserlere seslendirme yapmıştır.

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982, Hopa, Artvin'de dünyaya gelmiştir. Türk halk müziği ses sanatçısı olarak çalışmaktadır.

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

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ALBÜM

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)

SİNGLE

Sorma (2016)

Hiç (2016)

Güzelliğin On Para Etmez (2016)

Öptüm (2017)

Eyvallah (2018)

Yangın Yeri (2018)