Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı gelecek bölüm hakkında ipuçları veriyor. Ekranların sevilen yapımlarından Kuzey Yıldızı İlk Aşk her cumartesi seyirci karşısına çıkıyor. Komik ve macera dolu aşk hikayesini anlatan diziye bu hafta Resul Dündar konuk oluyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelir gelmez haberimize ekleyeceğiz.

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Kuzey ve Yıldız'ın evlilik hazırlıklarının hızla başladığı tanıtımda Sefer'in sarı saçları izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Kuzey ve ailesi, Yıldız'ı isterken Yaşar'ın tam kararını söyleyeceği sırada "Veremezsin abi!" diyerek içeri giren Cevher Kadıoğlu dikkat çekiyor.

Bu beklenmedik gelişme "İki aşığın önünde yeni bir engel mi var?" sorusunu akıllara getiriyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, her cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.