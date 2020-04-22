Kuruluş Osman'da heyecanlandıran sahne! Ertuğrul Bey geri mi dönüyor?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Burak Özçivit’in üstlendiği dizi yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman’ın son bölümünde Osman Bey’e verilen görevde “Bu tarihi vazifede yalnız olmayacaksın. Kendi kanından. Kendi canından birisi olacak” sözleri akıllara “Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri mi dönüyor?” sorusunu getirdi. İşte o sahne...



Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne