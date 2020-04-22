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  3. Kuruluş Osman'da heyecanlandıran sahne! Ertuğrul Bey geri mi dönüyor?

Kuruluş Osman'da heyecanlandıran sahne! Ertuğrul Bey geri mi dönüyor?

Kuruluş Osman'da heyecanlandıran sahne! Ertuğrul Bey geri mi dönüyor"

Çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanan ve konusu ile izleyicilerin beğenisini kazanan Kuruluş Osman dizisi yine izleyicilerini heyecanlandırdı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey'e “Bu tarihi vazifede yalnız olmayacaksın. Kendi kanından. Kendi canından birisi olacak” sözleri ve Diriliş Ertuğrul müziğinin çalması izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a mı katılıyor?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Burak Özçivit’in üstlendiği dizi yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman’ın son bölümünde Osman Bey’e verilen görevde “Bu tarihi vazifede yalnız olmayacaksın. Kendi kanından. Kendi canından birisi olacak” sözleri akıllara “Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri mi dönüyor?” sorusunu getirdi. İşte o sahne...

Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne

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